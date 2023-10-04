Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и назвал их профессию миссией
Педагог — это не просто профессия, это целая миссия. Об этом 4 октября заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с наступающим Днем учителя.
«Это не профессия, это миссия, мы все это понимаем. Каждый человек, где бы и чем бы ни занимался, где бы ни жил, к какой бы возрастной группе ни относился, всегда помнит о том, что ему дала школа, дали педагоги, наставники и учителя», — сообщил глава государства в ходе общения с учениками образовательного центра «Сириус», который находится на одноименной федеральной территории близ Сочи.
Путин отметил, что профессиональный праздник наступит уже 5 октября. Президент поблагодарил учителей за их труд и пожелал педагогам успехов в их карьере и личной жизни.
В июле стало известно, что российский лидер поручил включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на создание фильмов и социальной рекламы. Проект составлен на игровые, документальные и мультипликационные фильмы, а также социальную рекламу.
Кроме того, Путин также поручил правительству РФ представить до 1 ноября предложения о предоставлении льготной ипотеки для школьных учителей
В июне прошлого года Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Указ утвержден «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».