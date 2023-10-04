Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии допустили начало мирных переговоров между Москвой и Киевом уже весной
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Общество
В российских школах выявили нехватку математиков и физиков
Мир
На Украине планируют отказаться от понятия «инвалидность»
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам в четверг дождь и до +15 градусов
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя
Сюжет:

Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и назвал их профессию миссией

Путин поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя
0
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Педагог — это не просто профессия, это целая миссия. Об этом 4 октября заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с наступающим Днем учителя.

«Это не профессия, это миссия, мы все это понимаем. Каждый человек, где бы и чем бы ни занимался, где бы ни жил, к какой бы возрастной группе ни относился, всегда помнит о том, что ему дала школа, дали педагоги, наставники и учителя», — сообщил глава государства в ходе общения с учениками образовательного центра «Сириус», который находится на одноименной федеральной территории близ Сочи.

Путин отметил, что профессиональный праздник наступит уже 5 октября. Президент поблагодарил учителей за их труд и пожелал педагогам успехов в их карьере и личной жизни.

Уместный специалитет: подготовку будущих учителей хотят усилить
Отказ от бакалавриата предложили начать с педагогических специальностей

В июле стало известно, что российский лидер поручил включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на создание фильмов и социальной рекламы. Проект составлен на игровые, документальные и мультипликационные фильмы, а также социальную рекламу.

Кроме того, Путин также поручил правительству РФ представить до 1 ноября предложения о предоставлении льготной ипотеки для школьных учителей

В июне прошлого года Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Указ утвержден «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023