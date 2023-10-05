Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех преподавателей, наставников и педагогов с их профессиональным праздником и пожелал им успехов в карьере и личной жизни.

«Этот праздник вызывает особые, очень теплые чувства, слова благодарности любимым преподавателям сегодня звучат по всей стране. Учитель — мы часто об этом говорим, и это действительно именно так — не просто профессия, это призвание. Благородная, важнейшая по сути своей миссия», — заявил президент.

Он отметил, что труд, терпение, забота и поддержка учителей помогают подрастающему поколению раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, а также обрести знания и духовные ценности, которые станут опорой в жизни.

«Талант, профессионализм, неравнодушие тех, кто сейчас работает с детьми и подростками — всё это очень важно для того, чтобы сохранить преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения, которыми славится наша страна, для того, чтобы идти вперед в той высокой динамике, которую требует сегодняшний мир», — подчеркнул Путин.

Президент России заявил также, что в стране последовательно создается современная образовательная среда для учеников и педагогов: обновляются учебники и программы, строятся школы и улучшаются уже существующие здания. Кроме того, по его мнению, конкурсы профессионального мастерства помогают увлеченным своим делом педагогам получить признание коллег и общества.

«Идущий сейчас год педагога и наставника — это еще один знак глубокого, искреннего уважения к вашему труду. И мы обязательно будем расширять меры поддержки учителей. Хочу еще раз пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и, конечно, профессиональных успехов. Для вас это в первую очередь успехи и победы ваших учеников, которые, без всякого преувеличения, определят будущее нашей страны. С праздником, с Днем учителя!» — заключил глава государства.

Ранее, 4 октября, Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» заявил, что нужно уделить особое внимание системе образования в новых регионах России. Он почеркнул, что нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать всё для того, чтобы «и школьники, и учителя чувствовали себя частью единого образовательного пространства нашей страны».

В июле стало известно, что российский лидер поручил включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на создание фильмов и социальной рекламы.

Кроме того, тогда же Путин поручил правительству РФ представить до 1 ноября предложения о предоставлении льготной ипотеки для школьных учителей.

В июне прошлого года Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Указ утвержден «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».