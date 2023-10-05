Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон принес свои извинения за награждение в 1987 году бывшего члена дивизии СС «Галичина» Питера Саварина Орденом Канады — высшей госнаградой. Об этом 4 октября сообщила представитель секретариата генерал-губернатора Линн Сантерре.

«Мы с глубоким сожалением признаем, что Питер Саварин был представлен к Ордену Канады в 1987 году, и приносим искренние извинения гражданам Канады за любые страдания или боль, которые могло вызвать это решение», ― заявила Сантерре в эфире телеканала CTV.

Скончавшийся в 2017 году в возрасте 90 лет Питер Саварин был ректором Университета Альберты и лидером признанной нежелательной в РФ организации «Всемирный конгресс украинцев». Ранее в его биографии на сайте университета отмечались заслуги за развитие мультикультурализма в Канаде. В 2017 году в связи с его смертью решение о представлении к награде отменили.

Как выяснили журналисты канадского издания Forward, центральная тема которого сосредоточена на жизни еврейской общины Канады, Саварин в молодости служил в дивизии СС «Галичина» и позже бежал в Канаду, как и бывший украинский эсэсовец Ярослав Хунка (Гунько).

Ранее, 23 сентября, 98-летнего Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция», пригласили на заседание парламента Канады, на которое также прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он вместе с другими присутствовавшими аплодировал бывшему бойцу. Затем выяснилось, что Хунка состоял в дивизии СС.

На следующий день спикер канадского парламента Энтони Рота извинился перед общественностью за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку. Извинения также принес премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В тот же день зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» заявил, что после чествования участника дивизии СС «Галиция» власти Канады должны извиниться перед Россией, а также перед всеми странами, пострадавшими от действий фашистов.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.