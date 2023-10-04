Коалиция во главе с США 362 раза нарушила воздушное пространство Сирии за сентябрь
Авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией, сообщили на брифинге российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в среду, 4 октября.
В сентябре Центр зафиксировал 362 случая нарушений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года. Данные нарушения выражаются в несогласованных с российской стороной полетах беспилотных летательных аппаратов.
Также за сутки в районе Эт-Танф зафиксировано 13 нарушений четырьмя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции, сообщили в ЦПВС.
Этими действиями коалиция продолжает создавать возможность опасных авиационных происшествий и обостряет обстановку в воздушном пространстве САР, подчеркнули в центре.
На предыдущем брифинге, 3 октября, Центр по примирению враждующих сторон сообщил о подготовке нападения террористов на пункты дислокации военных России и Сирии с применением беспилотников кустарного производства и модифицированных РСЗО дальнего радиуса действия.