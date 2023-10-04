Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил приверженность сделке по сокращению добычи до конца 2024 года. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).
«Комитет подтвердил приверженность своих стран — членов декларации о сотрудничестве, которая продлится до конца 2024 года, как было согласовано на 35-й встрече министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 4 июня 2023 года», — говорится в сообщении.
Комитет поблагодарил Саудовскую Аравию и Россию за взятые на себя обязательства по дополнительному сокращению добычи нефти. Следующее заседание мониторингового комитета запланировано на 26 июня.
Ранее, 31 августа, вице-премьер РФ Александр Новак на совещании, проводимом президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что Россия и ОПЕК договорились о параметрах сокращения поставок российской нефти. Суммарное сокращение составит 1,39 млн баррелей в сутки.
В июне Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки на 2024 год. По его словам, страна уже находится на данном уровне добычи.