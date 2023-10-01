Боец бригады «Волки» рассказал об уничтожении танка и взятии в плен боевика ВСУ

Военнослужащий Первой диверсионно-разведывательной штурмовой бригады (ДРШБр) «Волки» с позывным Гранит уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взял в плен одного боевика. Об этом в воскресенье, 1 октября, он рассказал «Известиям».

Гранит сообщил, что изначально направился вызволять улетевший российский беспилотник. Он обнаружил дрон возле дороги, где вечером накануне российские военные «раскатали еще один танк». Экипаж сбежал, а механик-водитель остался под машиной.

Когда солдат забрал свой дрон, он аккуратно приблизился к танку, чтобы осмотреть его поближе.

«Вернулся назад, взял РПГ (ручной противотанковый гранатомет), два снаряда и подошел к нему. Был налегке. Подошел и выстрелил два снаряда под катки ему, под башню. Он загорелся», — объяснил он.

В это же время украинская армия находилась в лесу недалеко от дороги. Гранит признался, что не испытывал никакого страха в тот момент: он просто выполнял свою работу.

Вечером в этот же день он взял в плен украинского военного, которого сослуживцы бросили одного в окопе.

«Метрах в 15 я был, он даже не заметил, как я подошел. Я подошел с фронта на него. Быстро взял его, автомат откинул и увел до старшего», — рассказал боец.

1 октября бойцы 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) Вооруженных сил Украины в зоне СВО.

Кроме того, в тот же день в Минобороны сообщили об уничтожении за сутки трех украинских оружейных складов в Херсонской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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