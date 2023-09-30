ВС РФ уничтожили три оружейных склада и 25 украинских беспилотников

За прошедшие сутки ВС РФ уничтожили три украинских оружейных склада в Херсонской области и Донецкой Народной Республике (ДНР) и сбили 25 беспилотников. Об этом 30 сентября сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что склады боеприпасов относились к 124-й, 126-й бригадам территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск ДНР.

«Кроме того, уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Каменка, Зайцево, Василевка Донецкой Народной Республики, Токмак, Пологи Запорожской области, Песчановка, Крынки Херсонской области и Лиман Первый Харьковской области», — добавляет ведомство.

Что касается донецкого направления, то на нем было отражено семь атак Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик ДНР. Потери противника на этом направлении составили 430 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также два автомобиля.

Российская армия ликвидировала артиллерийскую систему М777 и буксируемую гаубицу М119 производства США, а также артиллерийскую установку FH70 производства Великобритании.

Отмечается, что с начала специальной военной операции было уничтожено 482 самолета, 250 вертолетов, 7277 беспилотных летательных аппаратов, 12 218 танков и других боевых бронированных машин и 13 605 единиц специальной военной автомобильной техники.

Днем ранее, 29 сентября, в Минобороны рассказали о том, что войска РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Цель была обнаружена в заброшенных дачах на правом берегу Днепра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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