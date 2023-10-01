Российские десантники уничтожили украинскую РЛС в зоне спецоперации

Бойцы 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Соответствующие кадры появились в распоряжении Известий 1 октября.

На них видно, что РЛС российские силы атакуют с помощью беспилотника. После прямого попадания объект воспламеняется.

Накануне сообщалось, что российский Су-35С уничтожил в воздушном бою украинский самолет в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, в тот же день в Минобороны сообщили об уничтожении за сутки трех украинских оружейных складов в Херсонской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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