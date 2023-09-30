Российский Су-35С уничтожил украинский самолет в воздушном бою в зоне СВО

Российский Су-35С уничтожил украинский самолет в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 30 сентября сообщило Минобороны РФ и опубликовало соответствующие кадры.

Уточняется, что экипаж Су-35С осуществлял патрулирование заданного района, прикрывая самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации.

В ходе вылета военным летчикам удалось своевременно обнаружить, а затем уничтожить самолет противника.

Днем ранее, 29 сентября, Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили на аэродроме Кульбакино Николаевской области два истребителя МиГ-29, которые Польша поставила украинской армии. Отмечается, что данные самолеты были модернизированы для применения западного ракетного вооружения.

До этого, 22 сентября, в оборонном ведомстве рассказали, что российские штурмовики Су-25 уничтожили скрытые полевые укреппозиции противника. В ведомстве отметили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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