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Врач посоветовала придерживаться одного графика при отходе ко сну

Врач Чупанова: нужно придерживаться одного графика при отходе ко сну
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Фото: Global Look Press/Sabrina Vani
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Врач-терапевт сервиса «СберЗдоровья» Разият Чупанова 1 октября рассказала о последствиях проблем со сном.

В беседе с RT она объяснила, что летом легче просыпаться за счет оптимальной температуры в помещении, воздействия солнечных лучей и яркого света на головной мозг. При сокращении светового дня приходится прикладывать дополнительные усилия для пробуждения.

Чупанова посоветовала придерживаться одного графика при отходе ко сну как летом, так и зимой. Таким образом адаптация организма произойдет быстрее и эффективнее.

Также она посоветовала после пробуждения пить стакан воды и регулярно делать утром физические упражнения. По ее словам, даже десятиминутная разминка с растяжкой поможет мозгу получить дополнительные сигналы извне для пробуждения. Кроме того, регулярные аэробные нагрузки снижают утомляемость и повышают выносливость организма, добавила терапевт.

Как отметила врач, для лучшего пробуждения можно использовать световой будильник. Он имитирует восход солнца, что помогает быстрее настроиться на желаемое время подъема. Также можно использовать прикроватные лампы.

Чупанова указала, что не стоит злоупотреблять алкоголем, который может вызывать сонливость. Помимо этого, тяжелое пробуждение может быть связано при сильном стрессе, депрессии, приеме некоторых препаратов и хронических болях. В таких случаях необходимо обратиться к врачу за консультацией, подчеркнула терапевт.

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Для лучшего отдыха важно не снижать давление сна и проводить день вне кровати

Ранее, 17 марта, сомнолог Михаил Полуэктов рассказал «Известиям», что сокращение сна даже на один час снижает сопротивляемость организма инфекциям. Он отметил, что для улучшения качества сна рекомендуется приучить свой организм ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время, обеспечить переходный период в течение одного или двух часов от активного бодрствования в состояние сна и наилучшим образом обеспечить обстановку в месте для этого, убрав из нее возбуждающие психику предметы.

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