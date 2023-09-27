Госпогранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна

Бывший государственный министр Нагорного Карабаха бизнесмен Рубен Варданян задержан при попытке выехать в Армению через погранично-пропускной пункт «Лачин». Об этом в среду, 27 сентября, сообщает госпогранслужба Азербайджана.

В сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы он был доставлен в город Баку для принятия соответствующего решения.

В этот же день жена Варданяна Вероника Зонабенд заявила, что его арестовали и взяли в плен власти Азербайджана при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от оккупации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что Москва встанет на защиту прав бизнесмена в том случае, если у него есть российское гражданство.

Ранее, 1 сентября 2022 года, Варданян сообщил о своем отказе от российского гражданства ради переезда в Нагорный Карабах (республику Арцах. — Ред.). Своим переездом он решил поддержать местных жителей. Он поблагодарил российских миротворцев, участвовавших в разрешении конфликта в регионе в 2020 году.

22 декабря того же года президент России Владимир Путин своим указом удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства.