В Кремле не располагают информацией о задержании Варданяна

Кремль не располагает информацией о задержании армянского общественного и политического деятеля, бизнесмена Рубена Варданяна, заявил в среду, 27 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о том, что он был задержан, я не знаю, кем он был задержан, был ли он задержан вообще и есть ли у него российское гражданство», — сказал он.

Однако если у Варданяна есть российское гражданство, то Москва встанет на защиту его прав, добавил Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал появившееся ранее в этот день сообщение о задержании бизнесмена при попытке въехать в Армению с территории Нагорного Карабаха через пункт пропуска «Лачин» Госпогранслужба Азербайджана подтвердила задержание бизнесмена, он доставлен в Баку.

1 сентября 2022 года сообщалось, что Варданян отказался от гражданства РФ ради переезда в Нагорный Карабах. Варданян назвал данное решение непростым, а также накладывающим большие риски. Кроме того, он поблагодарил российских миротворцев, участвовавших в разрешении конфликта в регионе в 2020 году. 22 декабря того же года президент России Владимир Путин своим указом удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства.