Стало известно о задержании Рубена Варданяна перед въездом в Армению

Армянского общественного и политического деятеля, бизнесмена Рубена Варданяна задержали на границе перед въездом в Армению. Об этом 27 сентября сообщила его жена Вероника Зонабенд.

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации», — написала она в его Telegram-канале.

Зонабенд также попросила поддержки общественности, дополняет Telegram-канал Mash.

1 сентября 2022 года, Варданян сообщил о своем отказе от российского гражданства ради переезда в Нагорный Карабах. Своим переездом он решил поддержать местных жителей. Он поблагодарил российских миротворцев, участвовавших в разрешении конфликта в регионе в 2020 году.

22 декабря того же года президент России Владимир Путин своим указом удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства.