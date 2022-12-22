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Путин удовлетворил заявление бизнесмена Варданяна о выходе из гражданства РФ

Путин своим указом удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин своим указом удовлетворил заявление армянского бизнесмена, миллиардера из списка Forbes Рубена Варданяна о выходе из гражданства России. Соответствующий документ 22 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Удовлетворить заявления о выходе из гражданства РФ следующих лиц: 1) Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении», — указано в документе.

Ранее, 4 ноября, стало известно, что лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил главой правительства отказавшегося от российского гражданства и решившего уехать из РФ Варданяна.

До этого, 1 сентября, сообщалось, что Варданян отказался от гражданства России ради переезда в Нагорный Карабах. Варданян отметил, что такое решение далось ему непросто, а также оно накладывает большие риски, однако, как считает предприниматель, «так правильно». Кроме того, он поблагодарил российских миротворцев, участвовавших в разрешении конфликта в регионе в 2020 году.

В 2021 году Forbes оценил состояние Варданяна в $1 млрд. Кроме того, бизнесмен включен в список 200 богатейших предпринимателей России.

Также 10 октября сообщалось, что бизнесмен Юрий Мильнер отказался от гражданства России. По словам миллиардера, он и его семья уехали из РФ после присоединения Крыма в 2014 году и не планируют возвращаться.

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