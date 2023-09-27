Политологу Константину Сивкову подложили под дверь голову свиньи

Военному эксперту, политологу и ученому, обозревателю журнала «Военно-промышленный курьер» Константину Сивкову неизвестные подложили под дверь квартиры голову свиньи. Об этом 27 сентября сообщил источник «Известий».

Отмечается, что голову мертвого животного обнаружили соседи, когда самого Сивкова не было дома. После этого ему позвонили, и хозяин квартиры сразу же приехал на место ЧП.

Кроме того, стало известно, что 19 сентября курьер доставил посылку со свиной головой фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко. При обыске у доставщика обнаружены еще четыре пакета со свиными головами, так что странный флешмоб, скорее всего, будет продолжаться.

Также 27 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что свиную голову под дверь квартиры в Москве подбросили и обозревателю МИА «Россия сегодня» Тимофею Сергейцеву. Он обнаружил голову накануне и сразу же вызвал полицию. Отмечается, что ранее ему поступали угрозы по телефону и почте за его патриотические взгляды.

До этого, 19 сентября, межрайонная прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту угроз убийством, поступивших военному корреспонденту Первого канала Владиславу Шурыгину.

Было установлено, что обозревателю поступил звонок на телефон якобы от «наводчика», который предупредил о подготовке к запуску беспилотника по адресу проживания Шурыгина. В прокуратуре предположили, что подобные преступные действия направлены на то, чтобы мужчина перестал заниматься законной журналистской деятельностью.