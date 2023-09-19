Уголовное дело возбудили из-за угроз убийством военкору Первого канала

Межрайонная прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту угроз убийством, поступивших военному корреспонденту Первого канала Владиславу Шурыгину. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), его также передали в следственные органы для дачи процессуальной оценки по ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Правоохранительными органами было установлено, что военкору поступил звонок на телефон от якобы «наводчика», который предупреждал о подготовке к запуску беспилотника по адресу проживания Шурыгина. Помимо этого, ведомство отметило, что этот звонок не был единственным, аналогичные угрозы уже поступали неоднократно.

По предположениям прокуратуры, такие преступные действия направлены на то, чтобы мужчина перестал заниматься законной журналистской деятельностью. Шурыгин на постоянной основе ведет репортаж из зоны специальной военной операции и является военным экспертом Первого канала.

14 сентября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания представителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сары Эштон-Чирилл, опубликованные в прессе, в которых она угрожает российским журналистам. Официальный представитель заявила, что российские «военные преступники-пропагандисты» будут настигнуты и «справедливость восторжествует». Она отметила, что это необходимо «ради Бога».