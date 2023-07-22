«Можно расценивать произошедшее как террористический акт»

Обстрел группы российских журналистов, в результате которого погиб корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев, можно расценивать как теракт. Об этом «Известиям» заявили в комитете Госдумы по обороне. Автомобиль с представителями СМИ, прибывшими в Запорожскую область, был атакован с помощью кассетного боеприпаса, о поставках которых Киеву совсем недавно отчитались западные политики. Ранения различной тяжести получили корреспонденты МИЦ «Известия» — военкор Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков, которые снимали репортаж именно о применении кассетных боеприпасов украинцами. В Союзе журналистов Москвы продолжающиеся нападения на представителей СМИ назвали преступлением перед цивилизованным миром. Произошедшее в Запорожской области стало очередным витком эскалации украинского кризиса, заявили в СФ. При этом случайностью атака ВСУ на российских репортеров явно не была — всё указывает именно на это, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. И иллюзий нет — международные структуры снова предпочтут закрыть на произошедшее глаза.

«Четыре навылет, и все в ноге»

Артиллерийский удар по группе российских журналистов, работавших в Запорожской области, боевики ВСУ нанесли днем в субботу 22 июля. Взрыв унес жизнь корреспондента агентства «РИА Новости» Ростислава Журавлева, сообщили в Минобороны России. Еще трое журналистов, представляющих МИЦ «Известия» и «РИА Новости», получили ранения различной степени тяжести. Как рассказал в своем Telegram-канале врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, была обстреляна гражданская машина, которая ехала от города Васильевка к селу Владимировка. В военном ведомстве отметили, что артиллерийский огонь велся по населенным пунктам этого региона. Именно о них и готовили материалы журналисты.

«Во время эвакуации журналист информационного агентства «РИА Новости» Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался, — говорится в сообщении Министерства обороны. — Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное ».

Сейчас все пострадавшие эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны .

Корреспондент агентства «РИА Новости» Ростислав Журавлев в Мариуполе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— У меня три осколка. Четыре навылет, все в ноге, перелом. Естественно, я пока не ходок. Мне сказали, что в диафрагме до легких не дошел один осколок. Также есть осколок в спине, — описывает свое состояние военкор «Известий» Роман Польшаков. — Перед эвакуацией я спросил у оператора, как он. Он сказал, что с ним всё нормально. Потом пацаны подхватили меня и увезли...

Оператору МИЦ «Известия» Дмитрию Шикову сейчас делают рентген и КТ, добавил Польшаков. Известно, что у Дмитрия несколько осколочных ранений и перелом тазобедренной кости.

Пострадавший фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский получил ранения разной степени тяжести. Он находится в больнице, где ему оказывается вся возможная медицинская помощь, передает «РИА Новости» слова врио губернатора Запорожской области Балицкого. Если позволит состояние, позже его перевезут на лечение в Крым, сообщил советник главы этого региона.

Агентство «РИА Новости» выразило соболезнования семье и близким Ростислава Журавлева. Погибший военкор был опытнейшим профессионалом, отметил гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев.

«Был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию, — цитирует его агентство. — Ростислав будет похоронен по желанию его матери в Екатеринбурге , где он родился».

Корреспондент агентства «РИА Новости» Ростислав Журавлев раздает присланные шевроны бойцам на передовой, участвующим в боевых действиях на запорожском направлении, декабрь 2022 года Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— В первую очередь выражаем соболезнования родным и близким Ростислава Журавлева. Мы находимся на постоянной связи с нашими ранеными коллегами, их врачами, семьями, сделаем всё для скорейшего выздоровления ребят, — сказал генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. — Совершенно очевидно, что удар со стороны ВСУ был осуществлён прицельно по группе журналистов, которые не имели оружия, занимались профессиональной деятельностью и, как мы все помним, не являются участниками военного конфликта. Особую жестокость придает использование кассетных боеприпасов, от которых журналистам почти невозможно защититься.

Этот конфликт вообще отличает тот факт, что украинская сторона с самого начала сделала журналистов своей целью, по которой вёлся и ведётся прицельный огонь, подчеркнул Владимир Тюлин.

— Подтверждения этим фактам мы неоднократно передавали в Минобороны. То же самое произошло и сейчас. Мы уверены, что со стороны российской армии последует адекватный ответ, — заявил он. — Наше же оружие пока только камера, микрофон и, главное, — правда о том скотстве, которое позволяют себе боевики, воюющие против российских граждан, особенно против мирных людей. Также хотим подчеркнуть, что ни разу за все время проведения спецоперации и ударов по представителям СМИ мы не видели какой-то адекватной реакции со стороны международного сообщества. Одна отдельно взятая страна сделала журналистов участниками конфликта и бьёт по ним, а весь мир молчит, тем самым потворствуя этим преступлениям. Не сомневаемся, что все виновные рано или поздно ответят за свои преступления и, честно говоря, хотелось бы, чтобы не перед судом.

Память погибшего репортера почтила главный редактор RT и «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «Мы всех помним и всё запомним», — написала она.

Работа военных корреспондентов — одна из самых опасных в профессии, отметил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

— Я тоже прошел много горячих точек и терял друзей, — поделился он с «Известиями». — Мой оператор, с которым мы прошли почти все войны, погиб в 2014 году в поле под Донецком. Все мои погибшие коллеги были посмертно награждены орденами Мужества. Мы, конечно, будем ходатайствовать о том, чтобы Ростислав Журавлев также получил награду.

Ростислав Журавлев прошел множество горячих точек. Два года назад в СЖР военкорам начали вручать новую награду — за храбрость при исполнении служебного долга. Одним из награжденных был и Ростислав.

— Он работал всегда достойно, по-настоящему, всегда был центром компании. Сам родом из Екатеринбурга, где у него остались дети, — рассказал Владимир Соловьев. Союз журналистов окажет всю помощь семье нашего коллеги, добавил он.

Корреспондент агентства «РИА Новости» Ростислав Журавлев Фото: РИА Новости

«Необходимо найти тех, кто это сделал»

Обстрел группы журналистов — преступление перед цивилизованным миром, отметил в беседе с «Известиями» глава Союза журналистов Москвы, член СПЧ Павел Гусев.

— Это не просто обычное преступление, — считает он. — То, что происходит сейчас, когда в ходе СВО журналистов начинают использовать как цель преступники со стороны Украины или других стран, — преступление перед цивилизацией.

Использование же при обстреле запрещенных во всем мире кассетных боеприпасов — двойное преступление, подчеркнул Гусев.

Член СПЧ Кирилл Кабанов назвал произошедшее с военкорами убийством. По его мнению, украинские военные намеренно целились по группе журналистов.

— Необходимо найти тех, кто это сделал, — сказал он «Известиям». — Мы давно говорим, что у военкоров должен быть особый статус. Они и их близкие должны получать то же, что и военные. Военкоры — герои, которые заслуживают особого к себе отношения.

Произошедшее — очередной подлый обстрел журналистов украинскими карателями, заявил в беседе с «Известиями» член СПЧ Александр Брод.

Группа журналистов под обстрелом в Мариуполе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Украинский режим снова показал свою античеловечную сущность. Нормы права, морали для него не писаны, — сказал он. — Нападения и обстрелы гражданских объектов, применение запрещенного оружия, пытки над военнопленными — печальная реальность.

На это же обращает внимание и военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Для них (ВСУ) любой человек на другой территории — под видом гражданского или военного — является целью, которую необходимо уничтожить. Мы имеем дело с таким противником, и это характерная черта этого конфликта , — сказал он. — Они бы не стали тратить дорогостоящие снаряды, если бы не какая-то упреждающая информация. Возможно, кто-то сообщил о проезжающей колонне, и дальше за ней наблюдали .

Всё указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно, заявила 22 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Киевский режим продолжает практику преступного террора, сказала она, И нет иллюзий, что международные структуры предпочтут закрыть глаза на гнусное преступление против российских журналистов. Более того, всю меру ответственности за произошедшее разделяют и те, кто поставлял Киеву кассетные боеприпасы, подчеркнула Мария Захарова.

«Должна быть соответствующая реакция»

Артиллерийский удар по группе российских журналистов — очевидная эскалация украинского кризиса. И этого в России ожидали после того, как Вашингтон абсолютно безответственно подбросил Киеву кассетные боеприпасы , заявил «Известиям» председатель комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Поставкой кассетных боеприпасов США создали условия для разрастания украинского кризиса и шире, и глубже. Поэтому — пусть и с запозданием, но всё же — последовало соответствующее заявление ООН, осуждающее это абсолютно контрпродуктивное, провокационное решение Вашингтона . Несмотря на это, киевский режим продолжает уничтожать людей , — сказал сенатор.

Карасин уверен: останавливаться киевские власти не планируют, и убийство российского журналиста лишь доказывает, что Украина не стремится к деэскалации военных действий.

— Поэтому вывод только один: режим Зеленского обрекает себя на очень быстрое кризисное исчезновение. Международное сообщество должно высказать свое мнение — абсолютно честно и прямо , — подчеркнул глава комитета по международным делам СФ РФ.

Призвал мировую ответственность оценить нападение на группу российских журналистов и заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

— Произошедшее можно расценивать как террористический акт. И, к сожалению, это не первый случай в отношении наших журналистов. Безусловно, мировая общественность должна дать соответствующую оценку. Все говорят о свободе слова, о праве проводить различные мероприятия, участвовать в освещении тех или иных событий. И когда такое происходит здесь, должна быть действительно соответствующая реакция. Я уверен, она будет, — сказал Швыткин в разговоре с «Известиями».

Цветы у здания информационного агентства «РИА Новости» в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

После консультаций с коллегами и при их поддержке он планирует поднять на ближайшем пленарном заседании (25 июля) вопрос о направлении соответствующих обращений от имени Госдумы в международные организации с целью осуждения произошедшего и принятия мер по недопущению подобных трагедий в будущем.

Справка «Известий» Это далеко не первый случай, когда под обстрелы ВСУ попадают сотрудники российских и мировых СМИ. Так, корреспондент «Известий» Родион Северьянов получил ранением под Мариуполем в конце марта 2022 года. Снайперская пуля попала ему в ногу и прошла насквозь. В мае президент России Владимир Путин наградил Северьянова орденом Мужества. В октябре 2022 года под обстрел в ДНР в районе Артемовска попал корреспондент «Известий» Денис Кулага. Грузовик со съемочной группой попал под обстрел в Бахмутском районе республики. Автомобиль сдал в сторону и налетел на противопехотную мину, в результате журналист получил контузию. 20 января 2023 года журналистка интернет-издания Readovka Анастасия Елсукова получила ранение при выполнении редакционного задания в Соледаре в Донецкой Народной Республике. У девушки было раздроблено колено. В результате обстрела в ЛНР 1 июня 2022 года осколком мины был ранен в руку корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев. Ему оказали помощь на месте, перевязав место ранения. Также прошлым летом в зоне СВО погиб российский военный журналист, начальник группы информационного реагирования первого отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии полковник Сергей Постнов. До этого, 13 мая 2022 года, съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. 12 апреля 2022 года корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила ранения в результате обстрела съемочной группы в Мариуполе. Журналистка попала под обстрел во время подготовки очередного репортажа. Ее госпитализировали. Ведущая телеканала Алена Лапшина в эфире подчеркнула, что ранения Куксенковой могли быть куда серьезнее, если бы ее не закрыли собой сопровождавшие военные.

Яна Штурма, Наталья Быкадорова, Валентин Логинов, Алексей Рамм