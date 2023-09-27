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Обозревателю «Россия сегодня» подбросили под дверь свиную голову

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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В Москве обозревателю МИА «Россия сегодня» Тимофею Сергейцеву подбросили под дверь квартиры свиную голову. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, он обнаружил голову вечером накануне, 26 сентября, и сразу же вызвал полицию, которые изъяли находку.

Кроме того, отмечается, что Сергейцеву и ранее поступали угрозы касательно его патриотических взглядов.

После начала специальной военной операции (СВО) публицист находится в списке санкций всех стран Евросоюза, а также Канады и ряда других государств.

«Подлатаемся и будем продолжать»
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Ранее, 19 сентября, межрайонная прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту угроз убийством, поступивших военному корреспонденту Первого канала Владиславу Шурыгину.

Было установлено, что обозревателю поступил звонок на телефон якобы от «наводчика», который предупреждал о подготовке к запуску беспилотника по адресу проживания Шурыгина. По предположениям прокуратуры, такие преступные действия направлены на то, чтобы мужчина перестал заниматься законной журналистской деятельностью.

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