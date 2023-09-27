Обозревателю «Россия сегодня» подбросили под дверь свиную голову

В Москве обозревателю МИА «Россия сегодня» Тимофею Сергейцеву подбросили под дверь квартиры свиную голову. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, он обнаружил голову вечером накануне, 26 сентября, и сразу же вызвал полицию, которые изъяли находку.

Кроме того, отмечается, что Сергейцеву и ранее поступали угрозы касательно его патриотических взглядов.

После начала специальной военной операции (СВО) публицист находится в списке санкций всех стран Евросоюза, а также Канады и ряда других государств.

Ранее, 19 сентября, межрайонная прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту угроз убийством, поступивших военному корреспонденту Первого канала Владиславу Шурыгину.

Было установлено, что обозревателю поступил звонок на телефон якобы от «наводчика», который предупреждал о подготовке к запуску беспилотника по адресу проживания Шурыгина. По предположениям прокуратуры, такие преступные действия направлены на то, чтобы мужчина перестал заниматься законной журналистской деятельностью.