Реклама
Прямой эфир
Культура
Харуки Мураками больше не в топах продаж среди азиатских авторов в России
Мир
Немцы освистали Шольца и Бербок за поставки вооружения Киеву
Мир
Мэр Варшавы счел слова Зеленского в адрес Польши лишними
Общество
Синоптик предрек слякотную зиму в России
Культура
Сербский фотограф Vogue и Elle открыл первую выставку в Москве
Общество
Задержанный на несколько суток рейс вылетел из Иркутска в Таиланд
Мир
Миротворцы РФ оказали помощь 58 пострадавшим от взрыва в Степанакерте
Армия
Бойцы ВДВ уничтожили личный состав и технику ВСУ на артемовском направлении
Мир
Журналист Al Arabiya счел невозможным поражение РФ в конфликте на Украине
Мир
Лукашевич рассказал о грязных приемах Запада в ОБСЕ в отношении России
Мир
Блинкен подчеркнул необходимость гарантий безопасности в Нагорном Карабахе
Мир
Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году
Мир
Глава МО Украины заявил о намерении обсудить сотрудничество с Польшей
Экономика
Российские банки запустили оплату по QR-кодам через СБП за границей

Члены парламента Канады осудили нацизм во всех его формах

CTV: парламент Канады согласился осудить нацизм во всех его формах
0
Фото: Global Look Press/Sean Kilpatrick
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе заседания законодательного органа Канады лидер оппозиционной партии «Квебекский блок» Ив-Франсуа Бланше выступил с предложением осуждения нацизма во всех его проявлениях. Об этом 27 сентября cообщил телеканал CTV News.

Ив-Франсуа Бланше и другие депутаты осудили факт приглашения 98-летнего канадско-украинского нациста Ярослава Хунки, который прибыл в парламент Канады вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидер правительства Канады в палате общин Карина Гулд также отметила, что если бы члены парламента знали, кто перед ними, то ни один человек не стал бы аплодировать.

Ода к зрадности: канадский парламент овацией встретил нацистского ветерана
Власти страны угодили в грандиозный скандал

23 сентября СМИ представили фото, на нем видно, что Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

После этого, 24 сентября, спикер палаты общин Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС и указал, что не знал о прошлом Хунки. На следующий день Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против чествования лиц, которые принимали участие в нацистской деятельности, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

25 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным инцидент с чествованием бывшего бойца СС в Канаде. Он подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

26 сентября посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщал, что направил ноту протеста в связи с чествованием эсэсовца. В свою очередь, в МИД РФ заявили, что враждебные действия Канады не будут оставлены без ответа. Приветствие нациста в канадском парламенте характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо, пропитанный русофобией, подчеркнули в ведомстве.

На фоне скандала Рота подал в отставку. Он официально покинет пост 27 сентября.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023