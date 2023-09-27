Члены парламента Канады осудили нацизм во всех его формах

В ходе заседания законодательного органа Канады лидер оппозиционной партии «Квебекский блок» Ив-Франсуа Бланше выступил с предложением осуждения нацизма во всех его проявлениях. Об этом 27 сентября cообщил телеканал CTV News.

Ив-Франсуа Бланше и другие депутаты осудили факт приглашения 98-летнего канадско-украинского нациста Ярослава Хунки, который прибыл в парламент Канады вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидер правительства Канады в палате общин Карина Гулд также отметила, что если бы члены парламента знали, кто перед ними, то ни один человек не стал бы аплодировать.

23 сентября СМИ представили фото, на нем видно, что Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

После этого, 24 сентября, спикер палаты общин Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС и указал, что не знал о прошлом Хунки. На следующий день Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против чествования лиц, которые принимали участие в нацистской деятельности, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

25 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным инцидент с чествованием бывшего бойца СС в Канаде. Он подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

26 сентября посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщал, что направил ноту протеста в связи с чествованием эсэсовца. В свою очередь, в МИД РФ заявили, что враждебные действия Канады не будут оставлены без ответа. Приветствие нациста в канадском парламенте характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо, пропитанный русофобией, подчеркнули в ведомстве.

На фоне скандала Рота подал в отставку. Он официально покинет пост 27 сентября.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.