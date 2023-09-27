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В России продлят эксперимент по маркировке импортного алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Эксперимент по федеральной маркировке иностранного алкоголя на территории России продлят на два года — до 31 мая 2026 года. Соответствующий законопроект поддержало правительство, говорится в проекте заключения правительства РФ, с которым ознакомились «Известия».

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«Предлагается продлить до 31 мая 2026 года срок проведения эксперимента по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в Российскую Федерацию алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада», — говорится в отзыве правительства.

«Маркировка — это нанесение специальной федеральной марки, специальных стикеров, при логистической обработке алкогольных напитков», — сказал «Известиям» почетный член Союза сомелье и экспертов России Александр Ставцев.

С 2006 года алкоголь должен быть маркирован еще до пересечения границы Российской Федерации. Маркировкой занимались сами зарубежные производители. Но поскольку далеко не все они готовы были делать это на своих предприятиях, образовался логистический хаб для обработки — в Польше и Прибалтике, рассказал он.

С 2021 года началась реализация эксперимента по маркировке продукции в 10 регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областях, Краснодарском крае и Республике Татарстан. Он должен был закончиться 31 мая 2024 года. Его цель — оптимизация процессов по контролю за продукцией, в том числе исключение контрафакта.

«С учетом обращений заинтересованных лиц Федеральной таможенной службой подготовлены предложения о продлении эксперимента», — сообщили «Известиям» в службе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нуво предание: в РФ продлят эксперимент по маркировке импортного алкоголя

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