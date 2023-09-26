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Песков отказался комментировать избиение сыном Кадырова поджигателя Корана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 сентября отказался комментировать избиение сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля.

«Историю с сыном Кадырова комментировать не буду», — сказал он, объявляя о начале традиционного пресс-колла.

Накануне глава Чечни показал в своем Telegram-канале кадры, на которых его сын Адам избивает поджигателя Корана. В подписи к видео Кадыров отметил, что считает поведение сына вполне уместным. Он добавил, что гордится проступком Адама.

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Инцидент с сожжением Священного Писания произошел 4 мая. Журавель сжег Коран возле Соборной мечети по указанию украинских спецслужб. После этого следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ), оно передано чеченским коллегам. 22 мая Журавеля арестовали на два месяца.

Позднее, 13 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что Журавель будет отбывать наказание в Чеченской республике. Отправить Журавеля в колонию мусульманского региона страны ранее, 21 мая, также предлагал министр юстиции России Константин Чуйченко. Данный шаг, по его мнению, будет способствовать уважению к религии и чувствам верующих в Российской Федерации, являющейся многонациональной и многоконфессиональной страной.

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