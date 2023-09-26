Песков отказался комментировать избиение сыном Кадырова поджигателя Корана
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 сентября отказался комментировать избиение сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля.
«Историю с сыном Кадырова комментировать не буду», — сказал он, объявляя о начале традиционного пресс-колла.
Накануне глава Чечни показал в своем Telegram-канале кадры, на которых его сын Адам избивает поджигателя Корана. В подписи к видео Кадыров отметил, что считает поведение сына вполне уместным. Он добавил, что гордится проступком Адама.
Инцидент с сожжением Священного Писания произошел 4 мая. Журавель сжег Коран возле Соборной мечети по указанию украинских спецслужб. После этого следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ), оно передано чеченским коллегам. 22 мая Журавеля арестовали на два месяца.
Позднее, 13 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что Журавель будет отбывать наказание в Чеченской республике. Отправить Журавеля в колонию мусульманского региона страны ранее, 21 мая, также предлагал министр юстиции России Константин Чуйченко. Данный шаг, по его мнению, будет способствовать уважению к религии и чувствам верующих в Российской Федерации, являющейся многонациональной и многоконфессиональной страной.