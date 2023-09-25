Кадыров рассказал об избиении его сыном арестованного за сожжение Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын Адам избивает арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля.

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — прокомментировал он ролик.

По словам главы республики, провокаторам не отнять религиозные ценности граждан, охраняемые государством. Он добавил, что гордится поступком сына, добавляет «Газета.Ru».

Инцидент с сожжением Священного Писания произошел 4 мая. Журавель сжег Коран возле Соборной мечети по указанию украинских спецслужб. После этого следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ), оно передано чеченским коллегам. 22 мая Журавеля арестовали на два месяца.

Позднее, 13 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что Журавель будет отбывать наказание в Чеченской республике. Отправить Журавеля в колонию мусульманского региона страны ранее, 21 мая, также предлагал министр юстиции России Константин Чуйченко. Данный шаг, по его мнению, будет способствовать уважению к религии и чувствам верующих в Российской Федерации, являющейся многонациональной и многоконфессиональной страной.