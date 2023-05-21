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В Минюсте предложили отправить сжегшего Коран в колонию мусульманского региона

Глава Минюста Чуйченко: сжегшего Коран в Волгограде стоит отправить в колонию мусульманского региона
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Фото: ФСБ РФ
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Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил отправить Никиту Журавеля, сжегшего Коран возле Соборной мечети в Волгограде, в колонию мусульманского региона страны. Об этом 21 мая он сообщил в беседе с ТАСС.

По мнению главы Минюста, этот шаг будет способствовать уважению к религии и чувствам верующих в РФ, являющейся многонациональной и многоконфессиональной страной.

Ранее стало известно, что по решению председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное в отношении Журавеля в следственном управлении СК по Волгоградской области, передано для дальнейшего рассмотрения в СУ СК по Чеченской Республике.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

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О провокации с сожжением Корана в Волгограде Следственный комитет России сообщил 20 мая. По данным ведомства, Журавель сжег книгу возле Соборной мечети 4 мая. Происходящее он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал на интернет-портале, подконтрольном центру информационно-психологических спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина был задержан.

На допросе Журавель признался, что действовал по указанию украинских спецслужб и получил за это 10 тыс. рублей. Кроме того, мужчина проводил видеосъемку военных объектов.

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