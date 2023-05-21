Подозреваемый в сожжении Корана заявил на допросе о выполнении заказа СБУ

Следственный комитет России (СКР) 20 мая показал кадры допроса Никиты Журавеля, который был ранее задержан по подозрению в сожжении Корана в Волгограде. Он признался, что выполнял приказ Службы безопасности Украины (СБУ).

«Я приобрел Коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая 2023 года у мечети по адресу: город Волгоград, улица Поворинская, 22, и снимал это на собственный телефон. Видеоматериалы были направлены сотрудникам СБУ», — говорит подозреваемый на допросе.

По данным следствия, Журавель сжег Коран возле Соборной мечети, свои действия он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал на интернет-портале, подконтрольном ЦИПсО Вооруженных сил Украины.

Как сообщили ранее 20 мая в СКР, Никита Журавель был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

В марте в Сети появилось видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана, после чего сжигают его. В МИД РФ осудили эти действия, назвав их «актом святотатства» и очередным кощунством.

Громким международным актом против Корана стало сожжение книги 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Это сделал глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.

В свою очередь, глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что в государстве установлена свобода выражения мнений, но это не значит, что руководство страны поддерживает исламофобию.