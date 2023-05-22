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Сжегшего по указанию спецслужб Украины Коран в Волгограде арестовали

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Никиту Журавеля, сжегшего в Волгограде по указанию украинских спецслужб Коран, арестовали на два месяца. Решение было вынесено судом 22 мая.

«Напомним, что в ходе допроса Журавель дал показания, что осуществил сожжение Корана <...> по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. рублей. В последующем он передал видеозапись сотруднику СБУ. Также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи — видеосъемке военных объектов», — заявили в следственном управлении Следственного комитета по Волгоградской области.

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Инцидент произошел 4 мая. Журавель сжег Коран возле Соборной мечети. После этого следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ), оно передано чеченским коллегам.

В свою очередь источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что американские спецслужбы причастны к провокации с сожжением Корана. Кроме того, собеседник агентства напомнил, что украинские спецслужбы контролируются США и Великобританией, под чьим руководством планировались теракты и диверсии в России.

После этого инцидента министр юстиции России Константин Чуйченко предложил отправить Журавеля в колонию мусульманского региона страны. Данный шаг, по мнению главы Минюста, будет способствовать уважению к религии и чувствам верующих в Российской Федерации, являющейся многонациональной и многоконфессиональной страной.

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