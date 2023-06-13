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Путин назвал место отбывания наказания виновного в сжигании Корана

Путин: виновный в сжигании Корана будет отбывать наказание в мусульманском регионе РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, сообщил, что Никита Журавель, виновный в сжигании Корана в Волгограде, будет отбывать наказание в мусульманском регионе РФ.

«Мы поручили расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, Следственному комитету Чечни. И отбывать наказание будут, как было заявлено министром юстиции [Константином Чуйченко], в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением», — сказал глава государства.

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Инцидент произошел 4 мая. Журавель сжег Коран возле Соборной мечети по указанию украинских спецслужб. После этого следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ), оно передано чеченским коллегам. 22 мая Журавеля арестовали на два месяца.

В свою очередь, источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что американские спецслужбы причастны к провокации с сожжением Корана. Кроме того, собеседник агентства напомнил, что украинские спецслужбы контролируются США и Великобританией, под чьим руководством планировались теракты и диверсии в России.

После инцидента Чуйченко предложил отправить Журавеля в колонию мусульманского региона страны. Данный шаг, по его мнению, будет способствовать уважению к религии и чувствам верующих в Российской Федерации, являющейся многонациональной и многоконфессиональной страной.

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