Эксперт объяснил причины снижения эффективности украинской ПВО

Украинская ПВО стала менее эффективной, так как лишилась большей части радиолокационных станций советских комплексов С-300, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«На Украине пытались построить интегрированную систему ПВО, то есть объединенную информационной сетью. Она приносила свои плоды, пока у нее существовали локаторы дальнего обнаружения целей, которые входили в систему С-300. Понятно, что мы выбивали в первую очередь данного рода устройства. Был день, когда мы уничтожили то ли пять, то ли шесть таких РЛС», — объяснил он.

В результате эта методичная работа сократила возможности противовоздушной обороны противника, полагает эксперт.

«Западные ЗРК оказались не столь эффективны. Тем же Patriot, как выяснилось, нужна поддержка самолетов наведения АВАКС, чтобы они могли вовремя обнаружить цели», — сказал Леонков.

Также эксперт обратил внимание, что ВС РФ начали использовать системы вооружения, на которые украинские системы ПВО перестали реагировать.

«Например, «Ониксы» они не видят. То есть РЛС, которые ВФУ получают, не обладают возможностью распознавать сверхзвуковые ракеты. Их ПВО работает на двоечку. Они начинают делать сейчас очаговые ПВО, Одессу прикрывала именно она. Но, когда начались массированные удары, ПВО не сбивала ракеты, а поражала гражданские объекты», — указал Леонков.

За сутки 25 сентября потери противника в зоне проведения спецоперации составили до 840 бойцов ВФУ и 53 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ, бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

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