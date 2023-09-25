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Число жертв в результате взрыва в Махачкале увеличилось до 36 человек

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Фото: ТАСС/Муса Салгереев
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В результате взрыва в Махачкале, произошедшего 14 августа, погиб еще один человек. Об этом 25 сентября сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, 36-м погибшим стал 19-летний Тагир Исабеков. Он скончался в одной из больниц Москвы, после того как почти полтора месяца находился в реанимации.

Отмечается, что молодой человек участвовал в спасении пострадавших.

Ударной волной: при взрыве в Махачкале погибли более 30 человек
Что известно о трагедии на АЗС в столице Дагестана

ЧП в Махачкале произошло вечером 14 августа. На АЗС на окраине города произошел взрыв, площадь возгорания после которого составила 500 кв. м. Число погибших первоначально достигло 35 человек, еще 80 получили ранения.

15 августа генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки в Республике Дагестан. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По информации Следственного комитета РФ, одной из причин взрыва могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов.

Глава Дагестана Сергей Меликов 16 августа рассказал, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным и другими представителями власти последствия взрыва на АЗС. Он сообщил, что глава государства предложил разные меры поддержки и выразил соболезнования семьям погибших.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что шестеро пострадавших при взрыве в Махачкале, которые поступили в больницы столицы, находились в тяжелом состоянии. Всего в Москву были переведены на лечение 16 человек, в том числе трое детей.

17 августа Басманный суд в Москве арестовал до 14 октября Эльдара Насрулаева, которого подозревают в причастности к взрыву на АЗС в Махачкале.

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