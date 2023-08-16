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Собянин сообщил о тяжелом состоянии шести пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Собянин: шесть пострадавших при взрыве в Махачкале находятся в тяжелом состоянии
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Фото: ТАСС/МЧС России
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Шесть человек, поступивших в больницы Москвы после взрыва на АЗС в Махачкале, находятся в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 16 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них трое детей. Девять пострадавших находятся в городских клиниках — в Институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице им. Сперанского», — говорится в сообщении.

Собянин уточнил, что среди пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, числятся двое детей.

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавил мэр.

Ударной волной: при взрыве в Махачкале погибли более 30 человек
Что известно о трагедии на АЗС в столице Дагестана

Трагедия в Махачкале произошла вечером 14 августа. На АЗС на окраине города произошел взрыв, площадь возгорания после которого составила 500 кв. м.

По последним данным, число погибших достигло 35 человек. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек.

Как отметила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, жизни и здоровью пострадавших людей ничего не угрожает. Она уточнила, что у них есть оскольчатые и ожоговые повреждения, некоторые пациенты находятся в отделении нейрохирургии, у некоторых — переломы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По информации Следственного комитета (СК) РФ, одной из причин взрыва могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов.

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