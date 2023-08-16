Глава Дагестана обсудил с Путиным взрыв на АЗС в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов 16 августа рассказал журналистам о подробностях обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным и другими представителями власти последствия взрыва на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Махачкале.

Глава республики рассказал, что доложил лидеру государства о всех деталях ЧП.

«Он (Путин. — Ред.) внимательно выслушал доклад. На тот момент я доложил и об обстоятельствах происшедшего, и о предполагаемых причинах, по состоянию на 11:00 вчерашнего дня, и о тех потерях, которые мы зафиксировали — это не 35 человек, на тот момент это было 27 погибших и более 100 пострадавших», — сказал Меликов.

Президент, в свою очередь, предложил разными воспользоваться мерами поддержки и выразил соболезнования семьям погибших.

По словам Меликова, он получил порядка 200 телеграмм от органов власти со словами поддержки и предложениями о помощи.

Глава республики отметил, что Оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС в Махачкале выполнил основную часть работы накануне, 15 августа.

«Сегодня у нас ситуация стабилизировалась, по сути дела мы от первоочередных мер по ликвидации последствий уже ушли, мы их выполнили вчера. Сегодня мы переходим к тем системным мерам, которые мы будем реализовывать уже уполномоченными органами, ведомствами», — пояснил он.

ЧП на заправочной станции под Махачкалой произошло вечером 14 августа. Общая площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. Как рассказал источник «Известий», причиной смертельного происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с АЗС.

По последним данным, число погибших составляет 35 человек. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек. Кроме того, разные степени разрушения получили 400 строений.

Уголовное дело возбуждено по факту ЧП по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Позднее, 16 августа, руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал «Известиям», что на АЗС наблюдались многочисленные нарушения. Он отметил, что кадры с места происшествия демонстрируют отсутствие необходимой системы пожаротушения.