В Турции обнаружили убитой российскую феминистку и активистку

Российскую феминистку и активистку Анастасию Емельянову из Новосибирска нашли мертвой в турецком городе Эрзурум. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) ее подруга журналистка Анастасия Полозкова.

«Настя была очень аккуратной в плане безопасности: всегда сообщала, где и с кем; скидывала геолокацию и всегда, всегда ждала меня дома прошлым летом, если я где-то задерживалась по вечерам», — написала девушка.

По предварительной информации, девушка не выходила на связь с близкими с 20 сентября, в результате чего ее подруги «забили тревогу».

Знакомые Емельяновой обратились в полицию, но сначала заявление о пропаже у них не принимали. Только через несколько дней турецкие силовики начали активные поиски, в результате которых активистку нашли мертвой.

По подозрению в убийстве задержан жених активистки из Турции.

«Настя была активисткой, феминисткой, одной из авторов канала «Феминистки поясняют». Боролась с домашним насилием. Помогала множеству людей. Она любила вышивать, готовить веганскую еду, встречаться с друзьями. Она планировала жить. Теперь Насти нет. И никто не может поверить», — отметила Полозкова.

Ранее, 12 июня, россиянина Вячеслава Нечипорчука зарезали в центре Стамбула. Мужчина вступил в драку со злоумышленниками, которые пытались отобрать у него телефон. Удары вымогатели нанесли ему в область сердца. Позже выяснилось, что турист прилетел в Турцию по работе и на финал Лиги чемпионов.