Российского туриста зарезали в центре Стамбула

Российский турист погиб в центре Стамбула в результата нападения вымогателей, передает 12 июня телеканал Habertürk.

«В районе [площади] Таксим, Стамбул, произошел настоящий ужас. Российский турист Вячеслав Нечипорчук, вступил в драку с четырьмя людьми, которые, предположительно, были вымогателями, и был зарезан», — говорится в публикации СМИ.

По данным телеканала, россиянин оказал сопротивление при попытке забрать у него мобильный телефон. Он получил удар в сердце и скончался от ран в медучреждении. Экстренные службы вызвали очевидцы произошедшего.

Полиция начала расследование инцидента, возбуждено дело по статье об умышленном убийстве. Были задержаны двое подозреваемых, еще двоих разыскивают.

В декабре 2022 года турист из России упал со скалы в Анталье во время фотографирования. Мужчина погиб на месте от полученных травм.