Российский турист погиб в Анталье во время фотографирования
Турист из России упал со скалы в турецкой Анталье во время фотографирования. Об этом 25 декабря сообщил телеканал NTV.
Инцидент произошел в районе Манавгат.
«Подойдя к краю обрыва, чтобы сделать фото, С.И. внезапно потерял равновесие и упал на каменистую землю с высоты около 35 м», — отмечается в сообщении.
В район падения туриста направили бригады врачей и полиции Турции. Тело извлечено и направлено в морг местной больницы.
В октябре российский турист погиб в результате падения на скалы в турецком городе Мугла. Он поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. Мужчина взлетел на летательном аппарате, но упал на скалы.