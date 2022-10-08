Российский турист разбился на параплане в Турции

Российский турист погиб в результате падения на скалы в турецком городе Мугла. Об этом 7 октября сообщил турецкий телеканал Habertürk.

«Россиянин Максим Кузин поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. Кузин, взлетевший после подготовки, упал в скалистую местность. После получения уведомления в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. В ходе проверки было установлено, что Кузин скончался на месте», — проинформировал телеканал.

Также было отмечено, что из-за скалистого характера местности экстренные службы не смогли вынести тело Кузина, поэтому к месту происшествия прибыл вертолет, с помощью которого удалось вытащить тело погибшего.

Сейчас тело россиянина доставлено в государственную больницу Фетхие, а подробности инцидента планируют расследовать.

Ранее, 13 августа, стало известно о падении мужчины с параплана в подмосковной деревне Безобразово. Инцидент произошел в 35 км от МКАД на самой близкой к Москве площадке для полетов на параплане.