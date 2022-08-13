Стало известно о падении мужчины с параплана в Московской области

В подмосковной деревне Безобразово мужчина упал с параплана во время полета. Об этом стало известно в субботу, 13 августа.

По информации телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел в 35 км от МКАД на самой близкой к Москве площадке для полетов на параплане. Полеты на ней осуществлялись над прилегающими рекой и озером вместе с инструктором.

На место происшествия выехали экстренные службы. Состояние пострадавшего мужчины уточняется.

22 июля парапланерист упал в центре Петропавловска-Камчатского во время полета. Он неудачно приземлился на улице Озерновская Коса, у кафе «Камбала» на набережной. По предварительным данным, параплан закрутило потоками воздуха.