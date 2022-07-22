Парапланерист упал в центре Петропавловска-Камчатского

В центре Петропавловска-Камчатского днем в пятницу, 22 июля, упал парапланерист. Он неудачно приземлился на улице Озерновская Коса, у кафе KamBala на набережной, сообщает ИА KamchatkaMedia.

По предварительным данным, параплан закрутило потоками воздуха.

Пострадавшего передали врачам скорой помощи. О его состоянии пока ничего не известно.

В середине июня в Омской области упал параплан. Погибли два человека. Предварительно, погибшие не справились с управлением воздушного аппарата и разбились при его падении.