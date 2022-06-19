Два человека погибли под Омском при падении параплана

Параплан упал в Омском районе Омской области утром в воскресенье, 19 июня. Погибли два человека, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по региону.

«В полицию около 8:00 часов (5:00 мск. — Ред.) поступило сообщение от рыбаков, находившихся на водоеме у с. Большекулачье Омского района, о падении параплана, в результате которого погибли двое мужчин», — отметили в полиции.

Предварительно, погибшие не справились с управлением воздушного аппарата и разбились при его падении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Личность одного из погибших установлена. Около села Троицкое обнаружен автомобиль, на котором приехали мужчины.

1 июня Следственный комитет начал проверку по факту жесткой посадки самодельного летательного аппарата в Татарстане, пилот которого погиб. В качестве основных версий рассматривается отказ техники, ошибка пилота при маневрировании, а также неблагоприятные погодные условия.