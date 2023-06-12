Убитый в Стамбуле российский турист прилетел на финал Лиги чемпионов

Россиянин Вячеслав Нечипорчук, которого зарезали из-за мобильного телефона в центре Стамбула, прилетел в Турцию по работе и на финал Лиги чемпионов. Об этом в понедельник, 12 июня, рассказал «Известиям» друг погибшего Вадим.

«Это мой друг близкий. Был по рабочим делам там, плюс там финал Лиги чемпионов. <…> Знаю, что был конфликт с вымогателями, так скажем. Попытался дать отпор, но применили холодное оружие. Попали в сердце», — рассказал он.

По информации Вадима, россиянин скончался до приезда в больницу. У Вячеслава осталась жена.

Ранее телеканал Habertürk сообщал, что мужчина скончался в медучреждении.

О гибели российского туриста в центре Стамбула стало известно ранее в этот день. Мужчина вступил в драку со злоумышленниками, которые пытались отобрать у него телефон. Удары вымогатели нанесли ему в область сердца.

Полиция начала расследование инцидента, возбуждено дело по статье об умышленном убийстве. Были задержаны двое подозреваемых, еще двоих разыскивают.