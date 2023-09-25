Российского фехтовальщика поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения

Сотрудники ГИБДД в Санкт-Петербурге остановили авто, за рулем которого был фехтовальщик Виталий Левитин. После медицинского освидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом 25 сентября сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел ночью 5 сентября на Выборгском шоссе. Фехтовальщик управлял автомобилем Ford Focus.

У Левитина сотрудники ГИБДД заметили признаки опьянения, однако тест на наличие алкоголя в крови показал отрицательный результат. Тогда спортсмена отправили в больницу на медицинское освидетельствование, где выяснилось, что он употреблял наркотики.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении фехтовальщика.

Ранее, 21 сентября, в Санкт-Петербурге произошла массовая авария с участием машины дорожно-патрульной службы (ДПС). Всего в ДТП на Лесном проспекте столкнулись пять автомобилей. Полицейская машина получила серьезные повреждения. Информации о пострадавших не поступало. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.