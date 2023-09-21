В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием машины ДПС
В Санкт-Петербурге произошла массовая авария с участием машины дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом 21 сентября рассказал источник «Известий».
Всего в ДТП на Лесном проспекте столкнулись пять автомобилей. Полицейская машина получила серьезные повреждения.
Информации о пострадавших не поступало. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее, 15 сентября, на Московском шоссе в Санкт-Петербурге фура, выезжая с поворота в сторону города, сломалась и потеряла груз. Часть содержимого прицепа рассыпалась на дороге.