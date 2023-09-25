Субсидирование аренды жилья поддержали в Счетной палате

Субсидирование аренды жилья позволит начать «обеление» этого рынка, поскольку подтолкнет арендодателям заключать узаконенные договоры, заявила в интервью «Известиям» аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

«Счетная палата уже отмечала, что существует необходимость в развитии иных, помимо ипотеки, механизмов улучшения жилищных условий», — подчеркнула она.

Сегодня же ипотека зачастую менее доступна для людей, сказала Трунова. По ее словам, развитие арендного жилья, рынок которого сегодня находится в теневой зоне, закономерный выход из сложившейся ситуации.

«Появление субсидируемой аренды как раз позволит начать процесс «обеления» рынка, поскольку подтолкнет собственников заключать узаконенные договоры, чтобы арендаторы могли получать субсидии от государства», — заявила аудитор.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Натальи Труновой «Известиям»:

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