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Рогов предложил вернуть Украину к границам 1991 года в составе РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя условия президента Украины Владимира Зеленского об установлении мира, предложил стране вернуться к границам 1991 года, войдя в состав РФ в качестве нового округа.

«Зеленский говорит о границах 1991 года. Согласен, Украине пора вернуться к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза. С учетом новых реалий федеральный округ в составе Российской Федерации вполне может появиться после освобождения всего постукраинского пространства от власти нацистов», — сказал он в четверг, 21 сентября, в беседе с «РИА Новости».

По словам председателя движения, президент Украины, делясь условиями по прекращению конфликта, не смог «обновить репертуар» для ООН. Рогов добавил, что такую повестку Зеленский повторял уже много раз, но политику, «как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты на них не покупают».

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20 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в стране назвал два условия, при выполнении которых завершатся боевые действия.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова Зеленского, указав на то, что после призывов Запада вернуться к границам 1991 года возникает вопрос, знакомы ли люди с планами властей Украины.

18 сентября Зеленский заявил, что Киев не планирует идти навстречу территориальным условиям Москвы ради завершения конфликта. На вопрос о аналогичном статусе Крыма президент не ответил.

15 сентября глава минобороны ФРГ Борис Писториус указал, что конфликт может быть решен только тогда, когда Киев решится на переговоры и поиск компромиссов. При этом он добавил, что украинской стороне потребуются международные гарантии безопасности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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