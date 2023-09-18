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Зеленский исключил возможность территориальных уступок РФ

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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard
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Киев не планирует идти навстречу территориальным условиям Москвы ради завершения конфликта. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 17 сентября в интервью телеканалу СBS.

«Нет, это наша территория», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности земельных уступок.

Когда ведущий захотел уточнить, распространяется ли данная позиция на Крым, украинский лидер воздержался от комментариев.

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Ранее, 15 сентября, глава минобороны ФРГ Борис Писториус указал, что конфликт может быть решен только тогда, когда Киев решится на переговоры и поиск компромиссов. При этом он добавил, что украинской стороне потребуются международные гарантии безопасности.

11 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ВЭФе напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва готова достигать свои цели дипломатическим путем. Он указал на то, что именно украинская сторона покинула стол переговоров с Россией. Кроме того, от Москвы исходит больше усилий по урегулированию конфликта.

Последний раунд переговоров состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже, в октябре, Украина официально отказалась от контактов с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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