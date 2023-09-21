В Румынии в результате взрыва газопровода погибло четверо рабочих

Четыре строительных рабочих погибли из-за взрыва газопровода в населенном пункте Кэлимэнешть в Румынии. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает Adevarul.

По предварительным данным, во время выполнения дорожных работ строители задели ковшом экскаватора газопровод, повредив его. В результате произошел взрыв газовоздушной смеси, который в свою очередь привел к пожару на участке дороги. Огнеборцы тушили возгорание на протяжении трех часов.

«В результате происшествия пять человек получили ранения, найдены четыре обгоревших трупа», — сказал представитель управления по чрезвычайным ситуациям Вранчи Флорин Олару.

Пятеро пострадавших являются сотрудниками компаний UMB, которые работают на автомагистрали.

Ранее, 23 мая, три человека пострадали в результате крупного пожара на территории нефтеперерабатывающего завода компании Pemex, который располагается на востоке Мексики в районе Минатитлан штата Веракрус. Однако это только один из многократных инцидентов на объектах мексиканской компании.

Так, следующим днем, 24 мая, на трубопроводе Pemex, который располагался на частном земельном участке, произошел мощный взрыв, от которого пострадали по меньшей мере семь человек. Тогда столб огня достиг 20 м.

Позднее, 7 июля, компания сообщила о новом инциденте на объекте в Мексиканском заливе — возгорании на платформе, в результате которого погибли два человека. Генеральный директор Pemex Октавио Ромеро, комментируя последний пожар, сообщил, что поврежденные платформы играли важную роль в системе добычи газа и инцидент так ли иначе повлияет на производство голубого топлива.