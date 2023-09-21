Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды
Мир
Украинские СМИ подтасовали видео выступления Зеленского в ООН
Мир
В ЕС заявили об отсутствии решения по санкциям в отношении Азербайджана
Мир
Херш рассказал о сомнениях США в возможности прорыва ВСУ российской обороны
Армия
Армия РФ поразила объекты военпрома и центры подготовки ДРГ на Украине
Экономика
В Минэнерго объяснили необходимость введения ограничения на экспорт бензина
Армия
Российские силы отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
Общество
В ДТП в Амурской области погибли шестеро женщин
Авто
Geely раскрыл новые комплектации кроссовера Coolray для России
Мир
В МИД РФ заявили о маловероятном улучшении отношений США и Ирана
Мир
В Баку допустили подписание мирного договора после встречи в Евлахе
Мир
Песков сообщил о начатом следствии после гибели миротворцев
Мир
ЦБ Турции повысил ключевую ставку с 25 до 30%
Политика
В Кремле ожидают проведение прямой линии с Путиным до конца 2023 года

В Румынии в результате взрыва газопровода погибло четверо рабочих

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре строительных рабочих погибли из-за взрыва газопровода в населенном пункте Кэлимэнешть в Румынии. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает Adevarul.

По предварительным данным, во время выполнения дорожных работ строители задели ковшом экскаватора газопровод, повредив его. В результате произошел взрыв газовоздушной смеси, который в свою очередь привел к пожару на участке дороги. Огнеборцы тушили возгорание на протяжении трех часов.

«В результате происшествия пять человек получили ранения, найдены четыре обгоревших трупа», — сказал представитель управления по чрезвычайным ситуациям Вранчи Флорин Олару.

Пятеро пострадавших являются сотрудниками компаний UMB, которые работают на автомагистрали.

Энергоракурсы: сколько будут стоить нефть и газ в 2023 году
Эксперты оценили перспективы топливного рынка

Ранее, 23 мая, три человека пострадали в результате крупного пожара на территории нефтеперерабатывающего завода компании Pemex, который располагается на востоке Мексики в районе Минатитлан штата Веракрус. Однако это только один из многократных инцидентов на объектах мексиканской компании.

Так, следующим днем, 24 мая, на трубопроводе Pemex, который располагался на частном земельном участке, произошел мощный взрыв, от которого пострадали по меньшей мере семь человек. Тогда столб огня достиг 20 м.

Позднее, 7 июля, компания сообщила о новом инциденте на объекте в Мексиканском заливе — возгорании на платформе, в результате которого погибли два человека. Генеральный директор Pemex Октавио Ромеро, комментируя последний пожар, сообщил, что поврежденные платформы играли важную роль в системе добычи газа и инцидент так ли иначе повлияет на производство голубого топлива.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023