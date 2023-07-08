Два человека погибли и один пропал при взрыве на платформе Pemex
Два человека погибли, еще один пропал без вести в результате возгорания на платформе государственной нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. Об этом 7 июля сообщила сама компания в Twitter.
«По предварительным данным, в результате утреннего пожара на платформе Nohoch-A никто из сотрудников Pemex не пропал без вести. К сожалению, два человека погибли и один пропал без вести из компании, которая работала на объекте», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба компании Pemex уведомила о шести пострадавших в результате возгорания на платформах в Мексиканском заливе. Также ранее в Pemex сообщили, что из 328 сотрудников с платформ был эвакуирован 321.
В пятницу, 7 июля, взрыв и сильный пожар начались на морской платформе нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе.
Ранее, 23 мая, в Мексике произошел крупный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода государственной нефтегазовой компании Pemex. Источники в мексиканской полиции утверждают, что в результате инцидента три человека получили ожоги. Позднее число пострадавших увеличилось до семи.
В Мексике ежегодно фиксируют несколько тысяч случаев кражи топлива из трубопроводов. На этом виде преступлений специализируются некоторые организованные преступные группировки страны. Потери государственной компании Pemex от кражи топлива оценивают в десятки миллионов долларов США в год.