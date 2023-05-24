Крупный пожар произошел на заводе нефтегазовой компании Pemex в Мексике

В Мексике произошел крупный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода государственной нефтегазовой компании Pemex, сообщило 23 мая издание El Universal.

Предприятие располагается на востоке страны в районе Минатитлан штата Веракрус. Возгорание произошло во вторник в 22:20 по местному времени (среда, 07:20 мск).

По данным издания, пожар уже ликвидирован.

Источники El Universal в полиции утверждают, что в результате инцидента три человека получили ожоги. При этом у одного пострадавшего поражено 60% поверхности тела.

В тот же день в Эстонии произошел крупный пожар на хранилище опасных отходов в Ласнамяэ, на месте происшествия были слышны взрывы. Людей с места пожара эвакуировали, пострадавших нет. Возгорания на указанном складе происходят регулярно, власти района ранее называли ситуацию ненормальной.