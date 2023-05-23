Хранилище опасных отходов загорелось в Эстонии

В Эстонии во вторник, 23 мая, произошел крупный пожар на хранилище опасных отходов в Ласнамяэ, на месте происшествия слышны взрывы.

Сообщение о пожаре на станции переработки отходов на Суур-Сыямяэ было получено пожарными в 17:49 (совпадает с мск). Департамент по спасению заявил, что людей с места пожара эвакуировали, пострадавших нет.

Как следует из опубликованных в Сети видео, черный дым от пожара распространился на Таллин. В непосредственной близости от горящего склада находится железная дорога.

Из-за возгорания полиция перекрыла дорогу, параллельную взлетно-посадочной полосе таллинского аэропорта. Тушение пожара идет при помощи специального крана.

Тушение огня продолжается, спасатели призвали жителей расположенных рядом домов не открывать окна и избегать нахождения на улице.

Пожары на указанном складе происходят регулярно, власти района ранее называли ситуацию ненормальной.

В начале февраля в Латвии загорелся завод по производству беспилотников. Инцидент произошел в Марупском крае. Огонь тушили более 50 пожарных.