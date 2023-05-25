Семь человек пострадали в результате взрыва на газопроводе в Мексике

Минимум семь человек пострадали в Мексике в результате мощного взрыва на трубопроводе нефтегазовой компании Pemex. Об этом в среду, 24 мая, сообщила мексиканская газета Milenio.

Газета сообщает, что газопровод взорвался на частном земельном участке. Столб огня после взрыва достигал 20 м. На месте инцидента работают специалисты нефтегазовой компании, а также спасатели, пожарные и сотрудники министерства безопасности. Для жителей ближайших домов организовали временное убежище.

В Мексике ежегодно фиксируют несколько тысяч случаев кражи топлива из трубопроводов. На этом виде преступлений специализируются некоторые организованные преступные группировки страны. Потери государственной компании Pemex от кражи топлива оценивают в десятки млн долларов США в год.

Ранее, 23 мая, в Мексике произошел крупный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода государственной нефтегазовой компании Pemex. Источники в мексиканской полиции утверждают, что в результате инцидента три человека получили ожоги.



В тот же день в Эстонии произошел крупный пожар на хранилище опасных отходов в Ласнамяэ, на месте происшествия были слышны взрывы. Людей с места пожара эвакуировали, пострадавших нет. Возгорания на указанном складе происходят регулярно, власти района ранее называли ситуацию ненормальной.