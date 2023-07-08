Директор Pemex заявил об изменениях объема добычи из-за аварии в компании

Платформы мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе, которые были повреждены в результате пожара, играли важную роль в системе добычи газа. Об этом 7 июля сообщили руководители государственной корпорации.

Общие показатели компании изменятся ввиду прошедшего инцидента, добавили они.

«Учитывая важную роль этого объекта для Pemex, происшествие существенно повлияет на производство, однако технические специалисты изучают способ восстановления трубопроводов, соединений и проведения восстановительных работ», — заявил генеральный директор Pemex Октавио Ромеро, слова которого приводятся в Twitter.

Основная причина инцидента до сих пор выясняется, добавили в компании.

Через поврежденные платформы разделены 17 млн куб. м газа, добываемых на комплексе Cantarel, уточнил директор по добыче и производству Pemex Анхель Сид.

Ранее в этот же день компания сообщила о гибели двух человек в результате возгорания на платформе государственной нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. Один человек пропал без вести.

Ранее пресс-служба компании Pemex уведомила о шести пострадавших в результате возгорания на платформах в Мексиканском заливе, а также о том, что из 328 сотрудников с платформ был эвакуирован 321.