Реклама
Прямой эфир
Экономика
Правительство утвердило список стран для участия в валютных торгах в России
Общество
В Госдуме призвали ввести налоговые льготы для ряда работников ОПК
Общество
Жители поврежденного дома в Балашихе смогут забрать вещи из квартир
Недвижимость
На ипотечном рынке Москвы установлен исторический рекорд
Происшествия
В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием машины ДПС
Мир
Ирак заявил о заинтересованности в содействии со стороны РФ в ремонте оружия
Мир
В Канаде застрелили выходца из Индии в разгар обострения дипотношений
Мир
Во Львовской области после взрывов загорелись склады и промышленный объект
Спорт
«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ со счетом 4:3
Мир
Захарова заявила об отсутствии в графике Лаврова на ГА ООН контактов с США
Мир
В больнице индонезийского города Тангеранг-Селатан произошел взрыв
Общество
Синоптик назвал минувшую ночь в Москве самой теплой за всю историю метеонаблюдений
Мир
В Пентагоне указали на завершение эпохи превосходства США в военных технологиях
Армия
NYT назвала оборону ВС РФ в зоне СВО мощнейшей в Европе за последние 80 лет

Жители поврежденного дома в Балашихе смогут забрать вещи из квартир

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители дома в Балашихе, где произошел взрыв газа, могут забрать необходимые вещи из своих квартир. При этом их будут сопровождать сотрудники полиции и МЧС, о чем 21 сентября сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

«Сегодня жильцы в сопровождении полиции и МЧС смогут забрать из уцелевших квартир необходимые вещи», — написал он в Telegram-канале после совещания с МЧС по текущей ситуации с пострадавшим домом.

Он также отметил, что специалисты приступают к экспертизе. С помощью ее результатов определят сохранность несущих конструкций и возможность дальнейшей эксплуатации дома.

Немощь тяги: что привело к взрыву газа в жилом доме в Балашихе
Следствие должно проверить факты незаконных перепланировок и недопуска коммунальщиков в квартиры, полагают эксперты

Утром 21 сентября разбор завалов и все поисково-спасательные работы были завершены. По данным пресс-службы МЧС, с места происшествия вывезли 226 куб. м мусора, разобрали 100% завалов.

Взрыв газа в Балашихе на четвертом этаже дома 10 по улице Октябрьской произошел утром 20 сентября. Сначала обрушились три этажа дома, было повреждено не менее 10 квартир. Позднее произошло повторное обрушение. По данным «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием. Позднее в доме загорелся строительный мусор на площади 20 кв. м, в ликвидации пожара была задействована спецтехника. В результате несчастного случая пострадали 27 человек, семь погибли.

Спасателя Магомеда Нальгиева, погибшего при проведении спасательных работ на объекте, представят к награде. Также решается вопрос награждения второго погибшего спасателя — Олега Калмыкова.

В региональном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председателю СК России Александру Бастрыкину предоставят доклад о расследовании уголовного дела.

Вечером в среду вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что близким погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме выплатят по 1 млн рублей компенсации. Кроме того, денежные средства также выделят пострадавшим во время ЧП.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023