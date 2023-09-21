Жители поврежденного дома в Балашихе смогут забрать вещи из квартир

Жители дома в Балашихе, где произошел взрыв газа, могут забрать необходимые вещи из своих квартир. При этом их будут сопровождать сотрудники полиции и МЧС, о чем 21 сентября сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

«Сегодня жильцы в сопровождении полиции и МЧС смогут забрать из уцелевших квартир необходимые вещи», — написал он в Telegram-канале после совещания с МЧС по текущей ситуации с пострадавшим домом.

Он также отметил, что специалисты приступают к экспертизе. С помощью ее результатов определят сохранность несущих конструкций и возможность дальнейшей эксплуатации дома.

Утром 21 сентября разбор завалов и все поисково-спасательные работы были завершены. По данным пресс-службы МЧС, с места происшествия вывезли 226 куб. м мусора, разобрали 100% завалов.

Взрыв газа в Балашихе на четвертом этаже дома 10 по улице Октябрьской произошел утром 20 сентября. Сначала обрушились три этажа дома, было повреждено не менее 10 квартир. Позднее произошло повторное обрушение. По данным «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием. Позднее в доме загорелся строительный мусор на площади 20 кв. м, в ликвидации пожара была задействована спецтехника. В результате несчастного случая пострадали 27 человек, семь погибли.

Спасателя Магомеда Нальгиева, погибшего при проведении спасательных работ на объекте, представят к награде. Также решается вопрос награждения второго погибшего спасателя — Олега Калмыкова.

В региональном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председателю СК России Александру Бастрыкину предоставят доклад о расследовании уголовного дела.

Вечером в среду вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что близким погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме выплатят по 1 млн рублей компенсации. Кроме того, денежные средства также выделят пострадавшим во время ЧП.